Sky, Bergomi: “Hojlund ha tutto! E per come gioca ora il Napoli ha più spazio”
TuttoNapoli.net
Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Hojlund ha più spazio per come gioca ora il Napoli. Si creano delle situazioni dove lui viene coinvolto molto bene. Fa questo taglio che parte dal centro verso sinistra per andare a concludere, per fare assist. E la posizione di Neres, che non è aperta, ma è dentro il campo tiene impegnata l'altra parte della difesa.
Quindi muovono bene palla in mezzo al campo e lo ricercano bene. Lo ricerchi sulla profondità, lo ricerchi con palla addosso. Come diceva Osvaldo Bagnoli: ‘Il primo attaccante è il portiere’. Oggi portiere, palla lunga, Hojlund che va in porta. Ha tutto, fisicità, velocità, discreto controllo, si muove bene”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte di Arturo Minervini
Le più lette
1 Rientro Lukaku più lento del previsto, Sky: uscita Lucca complicata, può arrivare altro attaccante
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraRientro Lukaku più lento del previsto, Sky: uscita Lucca complicata, può arrivare altro attaccante
Da 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
LiveConte in conferenza: "Coi ragazzi rapporto viscerale! Infortuni gravi, ma per gli altri sarà dura. Su Hojlund, McT e il 2026..."
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com