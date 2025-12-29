Sky, Bergomi: “Hojlund ha tutto! E per come gioca ora il Napoli ha più spazio”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Hojlund ha più spazio per come gioca ora il Napoli. Si creano delle situazioni dove lui viene coinvolto molto bene. Fa questo taglio che parte dal centro verso sinistra per andare a concludere, per fare assist. E la posizione di Neres, che non è aperta, ma è dentro il campo tiene impegnata l'altra parte della difesa.

Quindi muovono bene palla in mezzo al campo e lo ricercano bene. Lo ricerchi sulla profondità, lo ricerchi con palla addosso. Come diceva Osvaldo Bagnoli: ‘Il primo attaccante è il portiere’. Oggi portiere, palla lunga, Hojlund che va in porta. Ha tutto, fisicità, velocità, discreto controllo, si muove bene”.