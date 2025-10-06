Bucciantini sugli anti-De Bruyne: “Ma chi frequentate? È per giocatori così che seguiamo il calcio!”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "De Bruyne problema? Vederlo mi ha pacificato proprio da spettatore. Sono giocatori così che da 30, 40 o 50 anni ci tengono davanti allo schermo e ci fanno rincoglionire per questo sport. Il calcio italiano merita un giocatore così, solitamente da anni siamo abituati a vederli partire giocatori così.

Dicono De Bruyne appesantito o lento? Non so chi frequenti… lui non è uno scattista, certo, e viene da una squadra che era già lì sulla trequarti ma lo vedi quando prende palla ed ha già in testa cosa fare. Il suo tic è il passaggio in avanti”.