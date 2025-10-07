Matic: "De Bruyne fantastico! Devi dare più del 100% per fermarlo. Conte? Sempre lo stesso"

Matic: "De Bruyne fantastico! Devi dare più del 100% per fermarlo. Conte? Sempre lo stesso"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10Le Interviste
di Antonio Noto

Ospite ai microfoni de “L’Originale del Lunedì” su Sky Sport, il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic ha raccontato il “derby” contro l'azzurro Kevin De Bruyne: “Ho giocato tante volte contro di lui, forse anche più di 6. È un giocatore fantastico ed è un ottimo ragazzo anche fuori dal campo, è difficile fermarlo soprattutto quando gioca in una squadra con altri top player. È sempre bello giocare contro top player come lui, devi dare sempre il 100% e anche di più per vincere e fermarlo“.

Su Conte:Antonio è sempre lo stesso, con i top player (De Bruyne, ndr) è così: vogliono giocare sempre e vogliono fare tanti gol, assist, avere un impatto. Quando non ci riesci non sei contento ed è normale. I top player si comportano così, poi sul momento può essere un po’ arrabbiato con l’allenatore, ma sono sicuro che avranno risolto i problemi, Antonio è bravissimo“.