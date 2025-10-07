Matic: "De Bruyne fantastico! Devi dare più del 100% per fermarlo. Conte? Sempre lo stesso"

Ospite ai microfoni de “L’Originale del Lunedì” su Sky Sport, il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic ha raccontato il “derby” contro l'azzurro Kevin De Bruyne: “Ho giocato tante volte contro di lui, forse anche più di 6. È un giocatore fantastico ed è un ottimo ragazzo anche fuori dal campo, è difficile fermarlo soprattutto quando gioca in una squadra con altri top player. È sempre bello giocare contro top player come lui, devi dare sempre il 100% e anche di più per vincere e fermarlo“.

Su Conte: “Antonio è sempre lo stesso, con i top player (De Bruyne, ndr) è così: vogliono giocare sempre e vogliono fare tanti gol, assist, avere un impatto. Quando non ci riesci non sei contento ed è normale. I top player si comportano così, poi sul momento può essere un po’ arrabbiato con l’allenatore, ma sono sicuro che avranno risolto i problemi, Antonio è bravissimo“.