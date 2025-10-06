Udinese, Nani: "Lucca al Napoli per 35mln? Buon acquisto, spero diventi il centravanti dell'Italia"

vedi letture

Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb sulla cessione di Lucca al Napoli: "Il Napoli ha fatto un buon acquisto, è un calciatore che può fare una grande carriera. Spero sia il prossimo centravanti della Nazionale".

Sulla trattiva complicata per Zaniolo: "È stato molto complicato prenderlo: tre ore prima il presidente del Galatasaray ha chiamato Zaniolo e gli ha detto che non si sarebbe mosso. Siamo stati bravi, tutti quanti insieme. Io lo considero un grande giocatore, può fare tantissimo e sono sicuro che tornerà in Nazionale, anche a livelli importanti. Per noi è importante anche la sua mentalità e il suo approccio. Si è proposto benissimo e sta riprendendo la forma".