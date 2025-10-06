Prep. Cesena: "Lavoro di Conte fondamentale, ecco come si gestisce la settimana di sosta"

Il preparatore atletico del Cesena Giorgio D’Urbano è intervenuto nel corso di “Il calcio della sera” in onda su Kiss Kiss Napoli: “Capitano gli infortuni perché si gioca tanto, si cambia terreno frequentemente, ci sono i viaggi ed anche le alimentazioni diverse. Quando in qualche modo si va a bistrattare il metabolismo ed anche il corpo non ha le sue routine allora spesso si va in difficoltà. Tante volte si dorme pochissimo e poi c’è la partita, il viaggio, allenamento e poi di nuovo partita. Tutto questo purtroppo porta agli infortuni, è normale che sia così. Poi se i titolari giocano ancora di più allora è normale che siano quelli che rischiano, ma mi metto nei panni del mister che ha le sue esigenze ed ovviamente tende a sovraccaricarli. Va bene la panchina lunga, ma avere tutti calciatori dello stesso livello richiede avere un portafogli molto ampio. I calciatori vanno gestiti e motivati, perché purtroppo la nostra cultura calcistica non rispecchia la realtà. Ci insegnano che se non giochi dall’inizio non sei titolare, ma in realtà puoi decidere le partite anche entrando dalla panchina. Un po’ come accadde alla Roma dello scudetto con Montella.

Il lavoro di Conte è fondamentale. Se tu non conosci i tuoi limiti tante volte getti la spugna, ma se invece non ti abbatti puoi allungare la carriera e gestirti al meglio. La settimana della sosta la si gestisce in maniera diversa, ma i carichi sono assolutamente gli stessi. I calciatori che non vengono chiamati dalle nazionali vengono allenati come se fossero i titolari, ma così come anche nei dopo partita dove si allenano quelli che hanno giocato poco, altrimenti dalla rifinitura fino al futuro allenamento resterebbero fermi per troppo tempo. Spero sempre che i calciatori capiscano quanto sia importante allenarsi come se fossero titolari, tante volte non ci si rende conto che prima o poi arriverà il proprio momento. E se sei un panchinaro per tre partite ma poi entri e fai bene puoi diventare titolare. Questo è un punto cruciale nella gestione di un gruppo da parte dell’allenatore. Le squadre di Serie A che possano ambire al campionato, ovviamente oltre al Napoli che mi sta stupendo, sono Inter, Juventus, Milan e qualche outsider. Per gli azzurri non sarà facile ripetersi ma si stanno gestendo e stanno dimostrando la mentalità di Conte”.