Prima pagina

Il Mattino: "L'intoccabile"

Il Mattino: "L'intoccabile"
Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio a Kevin De Bruyne in prima pagina: "L'intoccabile. De Bruyne decisivo nella rimonta contro il Genoa: è un vero leader". In apertura il vertice in Egitto per la pace nella Striscia di Gaza: "Gaza, veti incrociati sul piano". Di seguito la prima pagina integrale.