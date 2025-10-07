Prima pagina
Il Mattino: "L'intoccabile"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio a Kevin De Bruyne in prima pagina: "L'intoccabile. De Bruyne decisivo nella rimonta contro il Genoa: è un vero leader". In apertura il vertice in Egitto per la pace nella Striscia di Gaza: "Gaza, veti incrociati sul piano". Di seguito la prima pagina integrale.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
