Marino su De Bruyne: "Non rinnego ciò che ho detto ma indubbio il suo valore, mai detto che fa schifo"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato di Kevin De Bruyne: "Ho detto che questa settimana ha fatto vedere di aver fatto alcune cose del suo repertorio. Le nostre critiche ritengo siano state giuste, io penso che lui sia stato un grande giocatore e che lo possa ritornare ad essere dopo un’annata negativa a Manchester. Io non rinnego quello che ho detto ma non metto in dubbio il suo valore. Dopo 40 anni di calcio non si può mettere in dubbio De Bruyne.

Nessuno ha mai detto che fa schifo, e la sua reazione ha fatto piacere. Ci sono giocatori che ad un certo punto spengono una luce e quindi De Bruyne va gestito. A volte l’integrità fisica non è la fonte unica del mantenimento di uno standard di un giocatore, a volte capita veder giocatori che spengono il cervello. Con De Bruyne va sottolineato che un giocatore di grande valore chiede grandi aspettative”.