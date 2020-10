Bucciantini sul caso Juve-Napoli: "Mi aspettavo una dichiarazione del club azzurro"

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del caso Juventus-Napoli: "E’ una vicenda non vicina alla conclusione, temo che non terminerà con la giustizia sportiva. Ho ancora tanti dubbi e tanti giudizi sfaccettati ma non uno intero. Mi sarebbe piaciuto una dichiarazione o una conferenza stampa del Calcio Napoli e non solo della Juventus, che era una squadra completamente esclusa da questa vicenda. E’ diventata invece una lotta contro il potere, siccome c’era di mezzo la società bianconera. Il Napoli ha toccato il focolaio Genoa e sabato poteva temere di diventarlo a sua volta. Affrontare il caso pubblicamente avrebbe consentito alla Lega di agire diversamente, ci voleva un gesto più clamoroso del Napoli. La Lega non può rivendicare con quella sicumera quei protocolli. Il Covid impone di vivere alla giornata e aggiornare i protocolli ogni tre giorni”.