Bucciantini sul rinvio di Juve-Napoli: "Altra brutta figura del calcio italiano"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista e scrittore Marco Bucciantini.

"Rinvio di Juve-Napoli contestato dalla Roma? Non riesco a capire quale sia fino in fondo quella regola, è una situazione non prevista dalle regole, qui siamo difronte a un rinvio di un rinvio. Juve-Napoli sta davvero diventando una brutta figura nella quale si manifesta una mancanza di sistema e di serietà. Perché viene spostata questa data creando una differenza con la Roma che torna dall’Ucraina venerdì? Perché si aggiungono sempre situazione che creano polemiche nel calcio italiano? La Lega Calcio è impegnata a discutere i diritti televisivi, guarda caso le posizioni di Juve e Napoli sono diverse da quelle della Roma. Non so se i giallorossi hanno ragione, però il calcio italiano si deve misurare ogni volta con problemi di questo genere vuol dire che c’è un problema di sistema.

Milan-Napoli? Il Napoli ha allontanato il Milan dallo scudetto ma con questa vittoria ci sarà una più bella lotta per le posizioni Champions. Il Napoli ieri ha giocato da grande squadra, l’ha fatto con personalità facendo quello che ha provato in settimana. Aveva Mertens che non stava benissimo e nonostante questo gli azzurri riuscivano a fare tutto quello che volevano in campo. Zielinski e Fabian hanno avuto tre occasioni dal dischetto del rigore partendo da centrocampo, riuscivano a fare quello che avevano provato e per farlo ci vogliono le qualità tecniche. Il Napoli sta recuperando i giocatori infortunati, solo nella seconda parte ha subito un po’ perché Elmas e Bakayoko che sono entrati non erano allo stesso livello di quelli che stavano giocando prima”.