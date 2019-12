Buffon: "Complimenti a Napoli ed Atalanta per la qualificazione Champions! Critiche? Sempre accettate..."

Gianluigi Buffon, sulla sua app ufficiale, ha commentato la vittoria ottenuta ieri in Champions sul campo del Bayer Leverkusen, soffermandosi anche sul campionato e non solo: "Le critiche dopo Sassuolo? Sono abituato, le ho sempre accettate durante tutta la mia carriera e sarà così fino a quando continuerò a giocare. Ora possiamo mettere la Champions da parte per un po’ e tuffarci nelle altre competizioni. Ma prima, in attesa dei sorteggi di lunedì, voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all’Atalanta per il passaggio del turno. Mi spiace per l’eliminazione dell’Inter, sarebbe stato fantastico per tutto il nostro calcio portare 4 squadre agli ottavi", ha scritto il portiere della Juve.