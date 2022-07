Buffon, retroscena su Dybala: "Gli avevo scritto che solo Napoli e Roma potevano dargli ciò che gli serviva"

Gigi Buffon parla a Tuttosport: "Di Maria di un'altra categoria. Dybala aveva bisogno di uno choc".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon parla a Tuttosport: "Di Maria di un'altra categoria. Dybala aveva bisogno di uno choc". L'ex portiere della Juventus, ora al Parma, ha detto la sua sull'arrivo in Serie A e in bianconero di Angel Di Maria: "Angel è uno di quei giocatori che hanno avuto la “sfortuna” di far parte di squadre fortissime, composte da tanti campioni. E lui, essendo meno mediatico rispetto ad altri, ne è uscito penalizzato. Ma ce ne sono tanti di esempi così nel calcio. Mi viene in mente Barzagli. È il più forte della Serie A".

Buffon ha poi parlato dell'addio di Paulo Dybala alla Vecchia Signora e del conseguente approdo della Joya alla Roma: "Tra Inter, Roma e Napoli speravo scegliesse una delle ultime due. Paulo aveva bisogno di uno choc emotivo ed ero convinto che soltanto Roma e Napoli glielo avrebbero potuto dare. Glielo ho scritto anche con un messaggio e sono contento di vederlo alla Roma".