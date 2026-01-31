Buongiorno a Dazn: "Non abbattiamoci, possiamo fare ancora tutto!"

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia in vista della sfida di campionato. Il difensore del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e del lavoro svolto in settimana con l’allenatore. “Il morale deve restare alto – ha spiegato – dobbiamo scendere in campo con energia e spirito positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, studiando i dettagli e recuperando le forze. Non possiamo lasciarci condizionare, dobbiamo concentrarci sul presente e sulle prossime gare”.

Buongiorno ha poi aggiunto: “Tutto è possibile se ragioniamo partita per partita. Personalmente provo sempre a dare il massimo quando gioco. In una stagione ci sono momenti migliori e altri più difficili, ma l’importante è affrontarli con la testa alta, continuando a lavorare e a crescere”.