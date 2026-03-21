Buongiorno a Sky: "Non ho mai mollato! Cercheremo di vincerle tutte!"

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Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari:

Sulla vittoria

"Siamo contenti sia per la vittoria e sia per il fatto che non abbiamo subito gol. Ci siamo aiutati a vicenda in fase difensiva, ma siamo contenti per la vittoria che ci permette di concludere bene questo ciclo di partite".

Sulla classifica

"Siamo tutti uniti e chi è stato chiamato in causa ha risposto presente e non abbiamo mai mollato, adesso siamo contenti di aver recuperato calciatori che ci daranno una mano. Per quanto riguarda la classifica, pensiamo partita dopo partita cercando di vincerle tutte e poi vediamo cosa accadrà".

Nazionale?

"C'è una tensione positiva, è un orgoglio poter partecipare e cerchiamo di vincere queste due partite. Penso che Gattuso sia stato bravo a creare un gruppo unito, ci sarà grande voglia di vincere e daremo battaglia. Ci faremo trovare pronti".

Sulla sua condizione

"Come dico sempre i momenti negativi possono capitare, io ringrazio il mister, i compagni, i tifosi e la mia famiglia che mi sono stati tutti vicino, ma devo dire che la cosa più importante e che non ho mai mollato, lavorando sempre con professionalità".