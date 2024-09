Buongiorno, il dirigente che l'ha scoperto: "Fuori dalla norma già a 7 anni"

Silvano Benedetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conobbi Buongiorno quando aveva 7 anni, fece un provino col Toro e quando vidi le sue caratteristiche pensai fosse fuori dalla norma come struttura e qualità calcistica. A quell’età non puoi capire se farà o meno il calciatore, ma aveva tutti gli ingredienti affinché giocasse a calcio.

E' sempre stato un ragazzino che ha cominciato sempre un po’ in sordina nelle categorie in cui cresceva. Dopo pochissimo tempo ha sempre conquistato la stima del suo mister con il suo comportamento e con le sue qualità tecniche. Non è ancora al top come giocatore, ha margini di miglioramento perché vuole migliorarsi ancora e sono certo vi stupirà ancora di più. Secondo me gioca meglio da braccetto di sinistra, poi ha una propensione a sganciarsi ed a collaborare con l’azione offensiva”.