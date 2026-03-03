L’immobiliarista Luise: “Centro sportivo? ADL non lo farà, venderà il Napoli in 3-4 anni”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Antonio Luise, ex consigliere comunale di Castel Volturno ed immobiliarista: “Centro sportivo del Napoli a Monterusciello? Non credo alle favole! Il centro sportivo è diventato un problema grande perchè Conte spinge per averlo anche se poi non si sa se resterà o meno l’allenatore. Fare un centro così grande e all’avanguardia come il presidente vuole fare, comporta assumere anche altro personale e il Napoli è molto attento in tal senso.

Per cui se il Napoli farà un centro, sicuramente verrà fatto a spese di qualche sponsor importante e il problema sarebbe sempre quello poi di assumere personale nuovo. Su Succivo già vi dissi che non ci ho mai creduto nonostante la pietra pubblicata da De Laurentiis. Monterusciello è una zona sismica molto vicina a Pozzuoli e non credo che De Laurentiis possa fare il centro sportivo del Napoli in una zona ad alto rischio.

Le speranze di De Laurentiis sono quelle di restare a Castelvolturno dove ha tutte le comodità. La famiglia Coppola dice che il Napoli non gli porta beneficio, ma chissà cosa accadrà. Non credo a Monterusciello, mi auguro di essere smentito, ma non ci credo a questa ipotesi. Il centro sportivo De Laurentiis non lo farà, nel giro di 3/4 anni venderà il Napoli e poi il problema sarà di chi acquisterà la società. Lo dico perchè per fare il centro che vuole il presidente, ci vogliono almeno 3/4 anni e questo tempo non ce l’ha perchè Coppola non glielo ha dato. Tra qualche anno venderà il Napoli e chi prenderà il Napoli farà un centro sportivo all’avanguardia, ma non sarà De Laurentiis a farlo.

Se avesse voluto fare il centro sportivo, lo avrebbe dovuto fare a La Piana, lì c’erano tutte le autorizzazioni. È solo un buttare fumo negli occhi perchè De Laurentiis non vuole realmente fare questo centro sportivo. Quando ero in Qatar la famiglia Al-Thani fece un’offerta per il Napoli, ma De Laurentiis l’ha rifiutata".