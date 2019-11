Cabrini: "Andare in Nazionale può aiutare gli azzurri. Non capisco il mancato ritiro"

L'ex difensore, Campione del Mondo nel 1982 in Spagna, Antonio Cabrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Andare in Nazionale aiuta sempre perché ti distoglie dai problemi quotidiani della tua squadra.



Il Napoli da cosa deve ripartire? Bisogna ripartire dalla società che deve avere sempre un rapporto "dare-avere" con i calciatori, deve prendere le decisioni che ritiene più giuste, io sinceramente non ho mai vissuto esperienze come quella dell'abbandono del ritiro che non capisco e condanno fermamente. Poi però, bisogna anche sforzarsi di capire cosa sia successo e chiarirsi, in questo caso credo che la società non abbia fatto quanto doveva".