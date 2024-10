Cabrini esalta Oriali: "Dirigente enorme, ecco la sua funzione al Napoli"

Antonio Cabrini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo un’annata come quella scorsa che non fu positiva non era facile riprendere il Napoli in mano per Conte. Vincere ancora dopo uno scudetto a Napoli? E’ sempre molto difficile perchè la gente si aspetta la conferma dell’anno precedente. L’ambiente diventa caotico e diventa difficile gestire l’euforia della città.

Oriali? E’ un supporto fondamentale per l’ambiente e per la squadra. Lele è sempre stato un dirigente enorme, magari lavorando dietro le quinte, ma tenendo ben stretto il rapporto tra allenatore e squadra”.