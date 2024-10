Cafù si sbilancia: "La Roma vincerà lo Scudetto e il Milan la Champions"

Il 'Pendolino' Cafù, ex calciatore di Roma e Milan tra le altre, nel corso del Festival dello Sport ha parlato ai media presenti dando i suoi pronostici molto in controtendenza sul campionato di Serie A. Di seguito le sue parole: “La Roma vincerà lo Scudetto e il Milan la Champions League. Emerson Royal è un grandissimo giocatore: mi fido del Milan. Altrimenti non lo avrebbero preso…”.