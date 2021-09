Cagliari ko e contestato, Mazzarri: "Dovrò tirarli su per fare meglio col Napoli"

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha commentato con grande delusione ed anche incredulità il ko interno contro l'Empoli ai microfoni di Dazn

Cosa non le è piaciuto stasera?

“Sembrava che avessimo il freno a mano, eravamo lenti sui portatori. Merito anche dell’Empoli, squadra che gioca bene e che ha fatto risultato anche con la Juve. La giornata è cominciata male con la morte di Romano Fogli, che è stato il mio allenatore e una sorta di padre, ed è finita peggio. Mi dispiace per i tifosi, la squadra era affranta e domani ci ritroveremo per preparare una partita migliore contro una squadra come il Napoli”.

Più un problema di carattere fisico o mentale?

“I ragazzi hanno speso tanto con la Lazio, pressavamo sui portatori con un’altra gamba. Ero convinto che la squadra continuasse, invece ho visto anche i singoli giocatori male nel palleggio. L’unica cosa positiva è che ci sono rimasti male anche loro e cercherò di tirarli su. Speriamo che ci sia un po’ più di tempo per fare le cose sul campo, giocando ogni tre giorni è difficile”.

Pensa di proporre in futuro la difesa a tre?

“Bisogna essere camaleontici, anche a partita in corso. Per il momento, vedendo che non eravamo brillanti con la difesa a tre, li ho rimessi col 4-4-2. Peccato aver preso il raddoppio, perché prima avevamo colpito un palo. Il calcio vive anche sugli episodi e ci voleva quale pizzico di fortuna per fare l’1-1. L’Empoli però sembrava che oggi avesse velocità doppia rispetto a noi. Devo capire meglio, perché gli stessi giocatori visti contro la Lazio oggi non hanno fatto altrettanto bene”.