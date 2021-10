Cagliari, Mazzarri: "Col Napoli li abbiamo aiutati noi a farci gol"

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Quanto il Cagliari è riuscito a recuperare dal punto di vista mentale, tattico e fisico? Avrà a disposizione gli uruguaiani?

"Parto dal presupposto che la rosa intera durante la pausa non l’ho avuto, ma chi ha lavorato con me ha fatto un lavoro ottimo. I giocatori hanno sudato tanto e penso porterà benefici ai ragazzi: abbiamo fatto un richiamo della preparazione, purtroppo non c’erano tutti e sapete benissimo gli assenti. Tatticamente il mio vero rammarico è che sono stati sempre quelli, hanno assorbito bene le mie indicazioni. Gli uruguaiani? Non li ho ancora visti, domani li incontrerò e deciderò chi è pronto, chi subentrerà e così via: purtroppo queste sono le regole del campionato e devo accettarle”.

Restando in attacco, pochi tiri e pochi gol per il Cagliari fino a ora.

"Dipende da che momento della partita è la squadra: con la Lazio abbiamo creato tanto e abbiamo fatto due gol, ma potevamo farne molti di più. Con l’Empoli l’abbiamo sbagliata completamente, con il Napoli li abbiamo aiutati noi a farci i gol ma siamo arrivati spesso in area anche se non abbiamo tirato. Il Venezia è arrivato qua agguerrito, ha messo in difficoltà tutti e abbiamo avuto anche occasioni con Keita e il palo di Marin. Chiaramente dobbiamo migliorare, mettiamo che abbiamo iniziato ora il campionato e poi vedremo come evolverà il Cagliari”.