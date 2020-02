Cagliari-Napoli, il commentatore tecnico di Sky: "Tutto come previsto da Gattuso"

Lorenzo Minotti, commentatore tecnico di Cagliari-Napoli per Sky Sport, dopo la vittoria degli azzurri ha parlato del successo azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli mi è sembrato applicato e concentrato a fare ciò che chiede Gattuso, che aveva detto chiaramente come volesse questo. Il Napoli aveva preparato questa partita così, con grande applicazione, lasciando il possesso ai centrali del Cagliari per compattarsi della propria metà campo. E' tutto andato secondo regola. La squadra ha rischiato pochissimo in fase difensiva. In fase offensiva, pur non creando occasioni clamorose, il Napoli è andato bene, stazionando tanto nella metà campo avversaria".