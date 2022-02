Cagliari, Pavoletti: "Crediamo nella salvezza. Ora testa al Napoli"

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari in rete oggi contro l'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del club rossoblù: "È un pareggio importante, abbiamo sicuramente sofferto dopo un inizio incoraggiante. Ci siamo disuniti dopo i primi 10', abbiamo avuto il merito di crederci e resistere a un Empoli molto valido, nel finale ci abbiamo provato perché volevamo vincerla. È un po' un'occasione persa ma allo stesso tempo un punto che ci aiuta a proseguire la striscia positiva e la nostra corsa in vista del prossimo impegno".

La corsa salvezza?

"Sono felice per il gol, ciò che conta è però l'obiettivo della squadra e il cammino che stiamo compiendo con gli altri ragazzi. Ci crediamo in questa salvezza; ogni gol, ogni prestazione è fondamentale per prenderci il traguardo. Ora testa sul ritorno agli allenamenti e alla gara di lunedì col Napoli".