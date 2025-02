Podcast Cagni: “A Conte non frega assolutamente nulla di come si arriva al risultato”

Durante l'appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Gigi Cagni. Queste le sue parole:

Cosa non sta funzionando nella Juventus?

“Secondo me la Juventus non è la squadra a cui Motta possa dare qualcosa di suo ed è colpa sua perché non si è adattato alle qualità dei giocatori che ha. In una partita tocca più palloni Gatti di Koopeminers, non è una cosa normale. Conceicao entra solo a gara in corso, i difensori giocano più palloni dei centrocampisti, gli esterni che vanno dentro il campo. Non capisco come gioca la Juve. Se giocatori che hai pagato 70 milioni come Vlahovic o Koopmeiners non giocano perché non sono adatti al gioco dell’allenatore è un problema”.

Chi farebbe giocare tra Vlahovic e Kolo-Muani?

“Vlahovic non è nelle corde dell’allenatore, non ha senso che giochi. L’allenatore vuole palloni raso terra, i cross non arrivano e quindi non ha senso far giocare Vlahovic. Io farei 4-3-3 con Yildiz a sinistra e Conceicao a destra mettendo Vlahovic al centro dell’attacco. L’Inter come vince le partite? Cerca di andare sulle corsie laterali e riempie l’area di cross. Se ho la fortuna di avere due giocatori che saltano l’uomo e mi portano superiorità numerica devono giocare sugli esterni per poi mettere palloni in area di rigore. Motta penso faccia parte di quegli allenatori convinti di vincere le partite con le loro idee”.

Che sfida sarà Lazio-Napoli?

“Conte non ha l’esterno sinistro, Raspadori non è un esterno ma una mezzapunta e deve essere libero di cercare gli spazi. Conte cambierà il sistema di gioco, si metterà 3-5-2 non avendo l’esterno di sinistra. La Lazio è una delle squadre che mi piace di più in questo momento, forse è molto offensiva e ha preso molti gol in più del Napoli. In questa situazione dovranno stare attenti, il contropiede con il 3-5-2 diventa un’arma importante. Conte è un allenatore esperto, è reduce da due partite dove ha giocato a ritmi bassi. Per questo conoscendo anche l’avversaria devo pensare solo al risultato, a Conte non frega assolutamente nulla del come si arriva al risultato. La cosa più importante è alzare il ritmo dei suoi giocatori che hanno perso ritmo nelle ultime settimane. Se è un discorso mentale puoi gestirlo, se è fisico è più complicato”.