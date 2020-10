Cagni: "Benevento in forma, vediamo se il Napoli avrà imparato la lezione"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l’allenatore Gigi Cagni: “Mentre ieri guardavo al partita pensavo all’anno scorso quando Gattuso si arrabbiò a Bergamo per la poca concentrazione dei suoi calciatori. Dopo la bella vittoria contro l’Atalanta si vede che i giocatori del Napoli non sono ancora maturi. Devono imparare che questo è un mestiere da curare tutti i giorni, se vuoi vincere devi essere un animale da campo anche se sei un ottimo giocatore. Siccome ora, con le rose ampie, ci sono i mezzi non si può sbagliare a livello mentale, gli errori tecnici ci stanno ma devi essere sempre concentrato.

Benevento-Napoli? Il Benevento è una squadra che fisicamente sta bene, il Napoli incontrerà una squadra che correrà molto vediamo se gli azzurri sapranno capire che devono avere un atteggiamento diverso.

Insigne? Non son sicuro se ha recuperato del tutto e se sarà in campo, è un giocatore importante, ma Gattuso ha una rosa importante".