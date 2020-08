Cagni consiglia il Napoli: "Se Meret vuole garanzie è meglio darlo via"

Gigi Cagni, noto allenatore, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto che Gattuso stia facendo esperimenti, ne farà anche altri. Vedremo anche chi arriverà, leggo di Veretout e allora si potrebbe cambiare qualcosa. Contano ovviamente le gare ufficiali, il campionato dà una sensazione diversa. Mertens e Osimhen? Capiremo se giocano entrambi oppure uno solo. Avremo le idee chiare dopo 5 o 6 gare di campionato. Meret oppure Ospina? Se Meret vuole garanzie, io lo darei via. Il portiere deve giocarsi il posto, il discorso vale per tutti i ruoli”.