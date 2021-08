Cagni: "Il Napoli se la gioca per la Champions. Spalletti? Sa gestire situazioni difficili"

Gigi Cagni, allenatore, si è soffermato su Luciano Spalletti e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono pochi terzini sinistri di qualità in Europa, sarà difficile prenderne uno. Io credo comunque che il Napoli se la giochi senza problemi con le altre 4-5 di Serie A che si contenderanno la Champions League. Serve qualche calciatore più. Spalletti? E' uno che gestisce delle volte di pancia, ma la maggior parte delle volte usa l'intelligenza e la furbizia, sa come si gestiscono le situazioni difficoltose".