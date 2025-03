Caiazza chiarisce: “E' arrivata distorta una mia battuta, ero ironico”

Nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’ su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza ha precisato una sua battuta di ieri: “La mia era un’iperbole. Ieri ho detto che se Conte dovesse andare via, il Napoli risparmierebbe un bel po’ di soldini e ho detto ironicamente che Chiavelli stapperebbe lo champagne.

Oggi mi ritrovo sui siti, Caiazza: ‘Se Conte va via Chiavelli stappa lo champagne’. Arriva un messaggio distorto. Era un’ironia in quel momento, della discussione nello studio, dove dicevo: va via Conte, Chiavelli che è l'amministratore delegato risparmia 6mln di euro più 3/4 per lo staff. Dovesse andare via, noi ci auguriamo di no. Chi mi conosce sa come lavoro, sa che a volte ironizzo e mi piace provocare. Quindi fa parte del mio personaggio”.