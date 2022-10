Caiazza contro Mou: “E’ un ca**aro! Non può dire che il Napoli ha vinto senza meritare”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8 ha duramente replicato al portoghese

"Il Napoli ha vinto senza meritare con due tiri!”. Così Josè Mourinho ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8 ha duramente replicato al portoghese: “Mourinho non può dire certe cose, per me è un cazzaro. Uno che dice che il Napoli non meritava di vincere per me è un cazzaro. La vittoria della Lazio a Bergamo evidenzia quella del Napoli contro la Lazio. Si parla di scontri diretti, intanto il Napoli ne ha già vinti 3 e in trasferta”.