Scudetto Inter, Lupo: "Un plauso a Chivu, ma Napoli un po' deludente"

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"Tanti pensavano fosse alla fine di un ciclo, ma l'Inter ha fatto un grandissimo campionato. Napoli è venuto meno a qualche aspettativa in più"

Scudetto all'Inter. Più i meriti dei nerazzurri o i demeriti delle avversarie?

"Farei un plauso a Chivu e al suo staff, bravi a ridare motivazione ad un gruppo che tanti pensavano fosse alla fine di un ciclo. L'Inter ha fatto un grandissimo campionato. Forse un pizzico di delusione sta nel Napoli che è venuto meno a qualche aspettativa in più. L'obiettivo del Milan era stare nelle prime quattro. Merito all'Inter".

Pescara, Il rigore calciato da Russo piuttosto che da Insigne ha suscitato polemiche.

"La matematica ancora non li condanna del tutto. C'è un altro scontro diretto e il Pescara come lo Spezia deve provare a vincere. A Pescara ci sono state grandissime polemiche nei confronti di Insigne e qualche altro giocatore. Ci si aspettava che Insigne prendesse la palla e tirasse. La situazione era drammatica e lui è stato fondamentale per la risalita del Pescara".