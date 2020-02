Caiazza: "Fallo voluto di Busquets su Mertens. Napoli imbattibile nelle coppe"

Nel corso di Radio Goal della sera sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Caiazza, responsabile area sport de Il Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Passaggio turno possibile? Percentuali rispetto a due mesi fa sono aumentate, la squadra è un po' camaleontica. Non si è permesso ai blaugrana di tirare in porta. Il Napoli c'è ed è compatto, ha dimostrato che in Coppa è imbattibile: vedi in questa fase le partite con Perugia, Lazio ed Inter.

Squadra molto più quadrata? Si, siamo decisamente più concreti. L'arbitro aveva esperienza, eppure qualche mancanza l'ha avuta, una volta che il Barcellona ha segnato l'azione sarebbe andata rivista. Il fallo di Busquets su Mertens secondo me è voluto. Il Barcellona ha potere a livello internazionale così come ce l'ha la Juve in Italia, quindi a quel punto qualcosa è scattato nella mente dell'arbitro tedesco. Al ritorno intanto saranno senza Vidal e Busquets sicuramente".