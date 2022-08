Caiazza: "Meret è un viziato, basta lamentarsi! Si giochi il posto"

“A me quest’aria da viziato di Meret mi ha stancato!".

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo dal Ritiro', trasmissione in onda su Canale 8: “A me quest’aria da viziato di Meret mi ha stancato! Tu resti e te la giochi con Kepa o chi per lui. Detta le condizioni: se ne va Ospina, resta e firma. Se invece arriva Kepa se ne va, perché non vuole fare la competizione. Se sei bravo, giocatela!”.