Caiazza ribadisce: “Corsa Scudetto? Se resta Osimhen non c’è trippa per gatti”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, ha parlato a Canale 8

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, ha parlato a Canale 8: “Senza Osimhen il gap con le altre si restringe sempre di più, anche se in questo momento tutte stanno cercando un attaccante forte. La Juve vuole Lukaku dando Vlahovic al Chelsea, il Milan ha il solo Giroud 35enne, la Roma non ha un attaccante, l’Atalanta ha preso Scamacca vendendo Hojlund al Manchester United, la Lazio ha solo Immobile. Da questo punto di vista io credo che il Napoli abbia un netto vantaggio, poi ovviamente conta il campo. Però se Osimhen resta, lo ribadirò fino alla fine, non c’è trippa per gatti”.

