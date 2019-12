Caiazza: "Spero che il Napoli abbia già in tasca il regista, altrimenti perdiamo tempo..."

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli e la ricerca di un regista: "Ho sentito Gattuso, lo vedo bello carico. Mi auguro che oggi non ci siano tossine fisiche o disastri tattici. Non è facile giocare con il 4-4-2 per un anno e mezzo e poi tornare al 4-3-3. Allan ha doti buone ma non eccelle in quello che serve in mezzo al campo. Torreira? Mi auguro che il Napoli, finito il 2019, abbia già in tasca il regista che serve a Gattuso, altrimenti perdiamo tempo".