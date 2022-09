Caiazza sulla Juve: "Pogba arrivato nel cimitero degli elefanti, fatti acquisti di comodo"

Salvatore Caiazza ai microfoni di Canale 8 per la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì analizza l’avvio del campionat

Salvatore Caiazza ai microfoni di Canale 8 per la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì analizza l’avvio del campionato: “La Juve ha fatto acquisti di comodo. Pogba era un elefante vecchio che è arrivato nel cimitero degli elefanti. Pogba era uno che non giocava lo scorso anno, è arrivato nel cimitero degli elefanti come Di Maria e Milik. Ha fatto un mercato di comodo e non perchè serviva all’allenatore”.