Caiazza vota Sarri: “E’ il miglior allenatore dei 20 anni di presidenza ADL”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il migliore allenatore degli ultimi vent’anni? Per me Maurizio Sarri, sono stati tre anni fantastici sempre a salire e i 91 punti del 2018 equivalgono ad uno scudetto. Spalletti il peggiore? E’ troppo, ha portato il terzo scudetto a Napoli con un calcio bello, da alcuni il Napoli veniva definito come ingiocabile. Poi Spalletti ha voluto andar via, ma anche Ancelotti decise di andar via prima”.