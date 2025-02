Calabrò difende Gasperini: "Senza di lui l’Atalanta non avrebbe mai avuto neanche lo stadio!“

Continuano le polemiche in casa Atalanta, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge e le parole pronunciate da Gasperini nei confronti di Lookman nel post-partita.

Negli studi di Sportitalia c’è stata una lite furibonda sull’argomento che ha visto protagonista il giudice Piero Calabrò. Il noto tifoso juventino ha difeso il tecnico della Dea: "Senza Gasperini l’Atalanta non avrebbe mai avuto neanche lo stadio! L'Atalanta è cresciuta globalmente come progetto come importanza di un team. Prima di Gasperini dove stava l'Atalanta? Lottava per non retrocedere! Rispetto la società, ma ha avuto la bravura e la fortuna di avere un tecnico che l'ha portata dove l'ha portata. La società non ha rispettato Gasperini? E allora perchè Percassi non l'ha mandato via?".