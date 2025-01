Calaiò: “A Firenze gara tosta, Conte sceglierà Politano per avere più equilibrio”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò: "Gli ultimi ricordi del 2024 del Napoli sono vincenti, ci auguriamo quindi che si riparta col piede giusto a Firenze e che gli azzurri possano rimanere nei primi posti fino alla fine e giocarsela.

Penso che la Fiorentina, in questo momento, è una delle squadre più difficili da affrontare. Oltre ad avere la fame di vittoria con una rosa con tanti giovani, è affamato anche il suo allenatore. E’ anche lui e ha la voglia di fare e di crescere. Sarà una partita tosta, spigolosa e che ci dirà tanto. Da una parte Lukaku e dall’altra Kean, che sta facendo cose straordinarie. Non sarà una partita facile, penso che Conte ci vada con un certo equilibrio. Non andrà a Firenze con Kvara e Neres dall’inizio, ma ritornerà con Politano perché gli darà più equilibrio. Bisognerà capire chi sarà il titolare a sinistra, attualmente il campo dice Neres".