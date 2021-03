Calaiò difende Mertens: "Ha 33 anni ed è fuori forma dopo un grave infortunio"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Spero che la vittoria del Napoli sia una ripartenza in chiave Champions League. Il successo col Milan è stato fondamentale, in questo momento contano soltanto i tre punti. L’unico vero obiettivo è quello del quarto posto. Il Napoli ha rischiato soltanto sul mancato rigore di Bakayoko. Mertens? E’ fuori forma, ha avuto molti problemi, il più grave quello alla caviglia. Ci vuole tempo a recuperare, Dries ha 33 anni e quindi bisogna aspettarlo e accontentarsi della sua esperienza e della sua classe. Osimhen? Mi auguro che sia in crescita, è stato un investimento importante e non ha ancora dimostrato. E’ un attaccante che dà la profondità, è veloce, ma deve migliorare tanto”.