Calaiò: "Per la gente questo Napoli è come il Barça di Xavi e Iniesta, il merito è di Spalletti"

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a 'Delietta Gol’, trasmissione in onda su TV Luna: "Momento di grandi emozioni, giusto che i tifosi sognino perché questo potrebbe essere l’anno giusto. Ma ora il Napoli deve concentrarsi sul campionato e fare quanti più punti è possibile prima della sosta per i mondiali. La gente vede questo Napoli come il Barcellona di Xavi e Iniesta, non rinunciatario, che da felicità nel vederlo giocare ma che è anche bravo a vincere partite sporche come con Spezia e Cremonese. Tutto merito di Spalletti bravo a costruire un grande centrocampo con Lobo e Anguissa e Ndombele a Cremona non mi è dispiaciuto, crescerà molto. Senza contare che finalmente abbiamo due terzini sinistri ottimi. I nuovi si sono integrati alla grande, si vede un gran gruppo. Tanti marcatori diversi? E’ un vantaggio, così come può esserlo non avere il super bomber da 30 gol ma dividere quei gol tra più prime punte come Osimhen, Simeone e Raspadori. Spero che il Verona fermi il Milan, del derby della mole mi interessa poco, ma attenti al Bologna che può creare qualche insidia anche se tra le piccole non è quella più in forma. Arnautovic in dubbio? Rappresenta un buon 50% del Bologna. Per me il Napoli vincerà 3-0".