Calaiò su Kvara: "Conte non ha fatto il pazzo perché ormai i titolari sono Politano e Neres"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il centrocampo del Napoli è straordinario. In questo momento per come si completa e come crea offensivamente e tra i più forti d’Europa. Kvara? Conte non ha fatto il pazzo per l’addio di Kvara forse perché ormai i titolari sono Politano e Neres, i gol sono arrivati di nuovo dal lato del brasiliano".

