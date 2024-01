Calaiò su Mourinho: "Non mi pare si sia evoluto. Ecco chi prenderei se fossi ADL"

Emanuele Calaiò, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport

Emanuele Calaiò, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport: "Mourinho non è De Zerbi e non è Thiago Motta, non mi sembra un allenatore che si è evoluto troppo. Aldilà dell'aspetto tecnico e tattico, credo però che possa portare molta compattezza nello spogliatoio.

Penso che il Napoli in futuro abbia bisogno di una figura del genere. Io farei carte false per Thiago Motta, è il mio preferito. Anche italiano mi piace molto: è giovane e legge bene le partite. Dei miei ex colleghi che giocano ora nella Fiorentina mi dicono che è ha un ottimo modo di comunicare, e sa lanciare molto bene i giovani. Oltre che vincere serve anche il buon gioco, e con Italiano secondo me lo vedremmo".