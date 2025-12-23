Ag. Politano: "Non ha giocato per 5 gare di fila e non ho detto niente! Niente accuse..."

Oggi su CRC è intervenuto l’agente di Politano, Mario Giuffredi: "Tutti noi abbiamo temuto il peggio quando a Bologna Antonio Conte ha fatto quelle dichiarazioni, ma noi non possiamo sapere cosa c’era nella testa del tecnico, perché ha fatto quelle dichiarazioni e perché cosa voleva scaturire. Evidentemente quelle parole non erano un sintomo per dire: “Adesso basta, mi fermo qua”, ma per scatenare una reazione d’orgoglio da parte dei giocatori, per far prendere coscienza alla squadra della situazione e tirare il meglio fuori dai giocatori. Non possiamo sapere se erano dichiarazioni di resa, ma il fatto che i giocatori diano il massimo e che credano sempre in quello che fa è scontato. Magari quelle dichiarazioni hanno scosso l’ambiente e aiutato la squadra a riprendere questo percorso.



Per esempio, nella squadra che vinse il primo scudetto Politano ricopriva il ruolo di esterno offensivo e, infatti, faceva della fase offensiva la sua forza. Ora nella squadra di Conte lui ricopre un ruolo prettamente difensivo e di grande sacrificio, seguendo sempre le direttive del tecnico. Questo lo puoi fare solo se credi nel tuo allenatore e se lo seguì alla morte.



Siccome vengo accusato di criticare l’allenatore quando non fa giocare i miei assistiti, ci tengo a sottolineare che Politano nelle ultime cinque partite non ha giocato ed io non ho mai detto una parola. Conte può avere tanti difetti, ma ha un grande pregio: la meritocrazia! Se Politano non ha giocato vuol dire che non era in condizione e non meritava di giocare. Io da fuori vedo attentamente l’operato degli allenatori sui miei giocatori. L’operato di Conte è di grande sincerità e serietà tanto che non regala niente a nessuno. Tutto ciò vuol dire che chi sta fuori è più sereno perché sa che l’allenatore non si fa condizionare e sono sicuro che quando meriterà, Politano giocherà. Tutti noi che siamo intorno al Napoli, abbiamo sempre seguito l’allenatore e creduto in quello che faceva.