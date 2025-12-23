Capello: "Il Napoli non ha vissuto una crisi e ora la Supercoppa sarà la svolta"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della situazione della Roma e dell'assenza di un attaccante per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini: "Eh, senza il centravanti anche Gasperini ha avuto parecchi problemi. Si fa fatica - ha esordito -. Lì davanti, contro la Juve, è mancato un riferimento. La Roma ha giocato meglio il primo tempo, però ha sbagliato a insistere per vie centrali dove la Juve aveva recuperato Bremer". Nella prossima sessione di calciomercato, sono molto vicini gli innesti di due attaccanti come Zirkzee dal Manchester United oltre al ritorno in Italia di Raspadori: "Zirkzee mi piace tantissimo, è più prima punta, anche se ritorna, sa giocare arretrato e si muove tanto. Raspadori invece è una seconda punta, si inserisce, ha senso del gol, ma non è un centravanti".

Soffermandosi sul Napoli, Capello non vuole sentire parlare di "crisi" dopo un paio di risultati negativi visto il successo dei partenopei in Supercoppa ieri sera: "Non scherziamo. Ma quale crisi. Il Napoli ha ottimi giocatori e un tecnico vincente come Conte, ora rientrano Lukaku e altri infortunati, e il successo in Supercoppa sarà molto importante per la testa dei giocatori: una svolta psicologica che rilancerà anche in campionato".