Karembeu vede Napoli e Inter favorite per lo Scudetto: "Ma avrei voluto rispondere Samp"

vedi letture

La Liguria torna a essere un capitolo centrale nella vita di Christian Karembeu. Dopo il biennio vissuto alla Sampdoria negli anni d’oro tra il 1995 e il 1997, l’ex centrocampista francese è oggi vicepresidente della Sanremese, realtà che milita stabilmente in Serie D da un decennio. Ripensando all’esperienza in blucerchiato, Karembeu, intervistato dal Secolo XIX, parla di un periodo fondamentale della sua carriera: «Sono stati anni incredibili, favolosi». Ricorda soprattutto gli aspetti positivi e il forte legame con la famiglia Mantovani e con alcuni protagonisti di quella Samp, da Mancini a Invernizzi. Un rapporto speciale lo legava a Enrico Chiesa: «Era il mio vicino di casa, andavamo insieme a Bogliasco. Ho visto nascere Federico e sono felice per la sua carriera, ma per me papà resta più forte: Enrico era un fuoriclasse». Proprio la Samp, sottolinea, è stata decisiva per la sua esplosione internazionale: «Mi ha aiutato a diventare un giocatore di livello mondiale», aprendo le porte al Real Madrid e alla nazionale francese.

Guardando all’attualità, Karembeu non nasconde l’amarezza per la situazione della Sampdoria in Serie B: «Sono triste per quello che sta attraversando la squadra che ho nel cuore». A suo avviso, il club meriterebbe stabilmente la Serie A, come testimoniano i nomi e la storia degli anni Novanta. «Spero davvero, soprattutto per i tifosi, che la squadra possa tornare a vivere quei fasti».

Il ritorno in Liguria, a distanza di quasi trent’anni, non è casuale. «Mi piace il mare – spiega – per me, nato su un’isola, rappresenta il prolungamento della vita».

Racconta anche un rituale personale ai tempi della Samp: «Prima delle partite, quando potevo, andavo a camminare in spiaggia per caricarmi di energia positiva».

Sul calcio italiano di oggi, Karembeu parla di una fase di ricostruzione. «Mi farebbe piacere che l’Italia tornasse ai Mondiali», dice, riconoscendo le difficoltà ma invitando alla fiducia. La mancanza di fuoriclasse come Totti e Del Piero, secondo lui, pesa ancora.

Quanto alla lotta scudetto, l’ex blucerchiato vede favorite Napoli e Inter: «Mi sarebbe piaciuto citare la Samp, ma purtroppo gli obiettivi ora sono diversi». Il legame resta però intatto: «Nel mio cuore sono sempre sampdoriano».