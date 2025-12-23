Pazzini: "Neres eccezionale! Hojlund? Nella sua crescita c'è tantissimo di Conte"

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato a SportMediaset della vittoria del Napoli per 2-0 contro il Bologna che ha regalato agli azzurri la Supercoppa Italiana, con doppietta di David Neres: "Grandissima prestazione e grandissimo gol di Neres, il primo soprattutto è stato eccezionale. E' un giocatore che ha avuto il cambio di ritmo quest'anno, per incisività e pericolosità lui e Hojlund hanno fatto una grandissima partita".

Da ex centravanti, come legge la crescita di Hojlund? "Nella crescita di Hojlund c'è tantissimo di Conte e del suo lavoro, è sempre stato forte fisicamente ma ora non sbaglia un movimento, non sbaglia più un tempo di gioco".