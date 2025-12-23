Del Genio: "Perché Neres non giocava? Però ora bravo Conte in questo ruolo"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 dopo la vittoria della Supercoppa per il Napoli contro il Bologna a Riyadh: "Bisogna dire una cosa, bisogna fare una tiratina d'orecchio a Conte dato che Neres giocava 2-3 minuti. Io non ho una spiegazione, lui forse si e magari ci farà cambiare idea, ma era strano giocasse pochissimo. Però poi complimenti a Conte che ora in questa posizione è veramente fenomenale. Sulla destra è bravo ma in questo ruolo è fenomenale con le giocate a un tocco, si butta dentro, ha fatto due gol stupendi. Ha una varietà di colpi maggiore in questa posizione e qui lo ha messo Conte e quindi bravo".