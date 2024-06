Calamai consiglia ADL: "Se darà libertà a Conte il Napoli sarà di nuovo da scudetto"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche del prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato anche del prossimo allenatore del Napoli: "Non siamo stati teneri nei mesi scorsi con il presidente De Laurentiis che riteniamo il primo colpevole della stagione disastrosa del Napoli. Stavolta però dobbiamo dirgli “bravo” per la scelta del nuovo allenatore. Antonio Conte è un numero uno, in tutti i sensi. E’ un tecnico capace di valorizzare al meglio il materiale che gli viene messo a disposizione. Senza nulla togliere agli altri candidati è di gran lunga la scelta migliore. Ora però De Laurentiis deve dargli mano libera.

All’interno della sua area, naturalmente. Il Presidente, di sicuro troppo invasivo negli ultimi dodici mesi, deve tornare a ricoprire la sua carica. Conte non ha bisogno di protezioni. E tantomeno di consigli tecnici. E’ un leader. Che non ha mai accettato invasioni di campo. Se De Laurentiis non “disturberà” il manovratore lasciandolo padrone del suo territorio anche nei momenti difficili (che sicuramente ci saranno nel corso del campionato…) allora il Napoli tornerà a navigare in zona scudetto.