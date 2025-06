Cannavaro: "Scudetto? Fantastico vedere la festa e la gioia della mia città"

A La Gazzetta di Parma è stato intervistato Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro, campione del mondo con l'Italia "La A è cambiata, certo. Prima era un punto di arrivo per tanti giocatori, italiani e di arrivo. Negli ultimi anni sembra più un campionato di partenza, dove uno arriva e poi magari si sposta in altri campionati europei. Prima qui tutti volevano arrivare per restarci. Ora le cose sono cambiate. E fortunatamente sono arrivati questi gruppi americani che ci hanno permesso di mantenere una certa stabilità. Perché certamente l'arrivo degli americani nel calcio italiano è stato fondamentale per il nostro movimento".

Il Napoli ha vinto lo scudetto e il Parma alla fine è riuscito a salvarsi.

"Fa piacere, è normale. Quando la squadra della tua città vince il campionato, vedere la festa, la gioia, è fantastico. E il Parma che si salva anche. Perché ero in pensiero alla fine del primo tempo dell'ultima giornata. Mi sembrava di rivivere quello che avevo l'anno scorso con il Frosinone, con l'Udinese che sembrava la vittima sacrificale. È anadata bene invece e alla fine il Parma si è salvato. Diciamo che è andata bene alle squadre che stavo seguendo".