Malfitano: "ADL ha cambiato strategia sul mercato. Ho pensato una cosa"

vedi letture

Il giornalista Mimmo Malfitano ha commentato le mosse del Napoli sul mercato a Radio Marte: “Il Napoli ha modificato strategia di mercato, e questo mi ha fatto pensare che De LaurentiIs stia lavorando per ben figurare in Champions, con l'ambizione magari di essere competitivi anche lì provando ad andare oltre i quarti. Questa inversione di tendenza di De Laurentiis è notevole, da qui la caccia e l’arrivo anche di alcuni calciatori a parametro zero, o l’acquisto di elementi più in là con gli anni etc...

Concordo con questa linea, più che altro sono per una squadra che sia competitiva e rientri nei parametri delle esigenze di bilancio della società. Certo non si può andare su Yamal, Pedri o altri giovani di livello enorme, altrimenti rischi di fallire l'anno dopo. De Laurentiis ha voluto fortemente trattenere Conte, c'è tutto per continuare il progetto, e Conte ha capito che altrove non c'era possibilità di progettare mentre qui ha qualcosa di solido per continuare a competere”.