Calamai distrugge ADL: "Altro che Garcia, il colpevole è lui! Non ha ricreato struttura societaria"

A dare i voti alla Serie A ci ha pensato a TMW Radio Luca Calamai, nella sua rubrica Penna e Calamai: "Come si fa a non parlare del Napoli? La crisi è esplosa in tutta la sua evidenza. L'errore più grosso è quello di pensare che sia tutta colpa solo di Garcia. Forse non era la persona più adeguata, ma il primo colpevole è il presidente che l'estate scorsa si è trovato di fronte a due partenze clamorose come Giuntoli e Spalletti. Non ha capito che prima ancora di cercare un allenatore doveva ricreare una struttura societaria di primo livello. Era difficile, ma doveva provarci. Invece ha pensato di essere lui la chiave di tutto.

Non è la paura di confrontarsi con Spalletti la molla che non ha portato diversi tecnici a Napoli, ma di non avere una struttura dirigenziale con cui confrontarsi. Si doveva ricostruire una squadra nuova con nuove motivazioni. Invece Garcia ha provato a cambiare nel vecchio gruppo l'idea di Spalletti e questo non ha funzionato. Con l'ex tecnico si è creata una sorta di fedeltà storica. Nessuno ha giocato contro Garcia, ma è rimasto con quelle idee. Di sicuro ora non sarà facile, perché si deve scegliere tra un traghettatore e un allenatore definitivo. E mi fa sorridere che siano Cannavaro e Tudor, che sono due idee di calcio completamente diverse.

Mazzarri? E' forse l'idea più saggia. Guai a pensare che sia finita la stagione. Questo campionato può dire ancora tutto. La formazione di ieri comunque era quasi provocatoria, ha fatto tutto come per cercare di farsi mandare via. Se oggi il Napoli finisce fuori dalla Champions, ha svalutato il suo parco giocatori ed è un bel danno".